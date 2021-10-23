Синоптики дали прогноз на найближчі дні: де чекати морозу вночі

Прогноз погоди на 24 жовтня

За словами синоптиків, очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише в Криму та Приазов’ї місцями дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°, у південній частині вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.

Прогноз погоди на 25-26 жовтня

У ці дні погода буде холодна, без опадів.

“... вночі 0-5° морозу, в Карпатах, 26 жовтня і на крайньому сході до 9° морозу, 25 жовтня на півдні країни 0-5° тепла; вдень 5-10° тепла, 25 жовтня на Закарпатті та Прикарпатті, 26 жовтня у західних областях та на Одещині 10-15°”, — йдеться у повідомленні.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Прогноз погоди на 27-28 жовтня

Опадів синоптики не обіцяють.

Температура вночі 27 жовтня від 3° морозу до 3° тепла, 28 жовтня 0-5° тепла; вдень 7-13°, на півдні та Закарпатті до 15°.

Нагадаємо

Без снігу і з морозом до −15°: синоптик спрогнозувала погоду на Новий рік.