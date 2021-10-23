Синоптики дали прогноз на найближчі дні: де чекати морозу вночі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У найближчі п’ять днів в Україні очікують похолодання. За словами синоптиків, вночі очікуються морози від 3 до 9° морозу. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Прогноз погоди на 24 жовтня
За словами синоптиків, очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише в Криму та Приазов’ї місцями дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°, у південній частині вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.
Прогноз погоди на 25-26 жовтня
У ці дні погода буде холодна, без опадів.
“... вночі 0-5° морозу, в Карпатах, 26 жовтня і на крайньому сході до 9° морозу, 25 жовтня на півдні країни 0-5° тепла; вдень 5-10° тепла, 25 жовтня на Закарпатті та Прикарпатті, 26 жовтня у західних областях та на Одещині 10-15°”, — йдеться у повідомленні.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Прогноз погоди на 27-28 жовтня
Опадів синоптики не обіцяють.
Температура вночі 27 жовтня від 3° морозу до 3° тепла, 28 жовтня 0-5° тепла; вдень 7-13°, на півдні та Закарпатті до 15°.
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