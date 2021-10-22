Без снігу і з морозом до -15°: синоптик спрогнозувала погоду на Новий рік
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В Україні в період новорічних свят буде досить холодно, температура повітря в окремі дні може знизитися до 15 градусів морозу, проте снігу очікувати не варто. Про це під час пресконференції повідомила завідувач відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова, пише УНН.
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"Дуже холодні дні - це коли -10°С - ми повинні побачити на початку грудня. Також різке зниження температури, морозні дні ми побачимо ближче до Нового року. На переході від грудня до січня, у святкові дні, з перемінним успіхом, то мороз, то тепло буде. Найхолодніші дні, а це до -15°С, приходяться на початок січня, тобто свята новорічні будуть супроводжуватися морозними днями", - сказала Мартазінова.
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Також вона зазначила, що температурний режим буде дуже позитивний, високий до Нового року. І всі опади, які будуть проходити, будуть у вигляді дощу і мокрого снігу. І виходить, що сніговий покрив не встигне лягти. Але перші дні січня будуть з великим похолоданням.
Доповнення
В Україні істотно потеплішає - місцями до 22° вище нуля. Однак, тепло протримається не довго - уже 23 жовтня температура впаде на 4-7 градусів.