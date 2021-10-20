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Потепление в Украине будет непродолжительным - синоптики

Киев • УНН

 • 18728 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. В ближайшие дни в Украине существенно потеплеет - после 13-градусного максимума подскочит местами до 22° выше нуля. Однако, тепло продержится не долго - уже 23 октябрь температура упадет на 4-7 градусов. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Потепление в Украине будет непродолжительным - синоптики

Цитата:

"Температура 21-22 октября ночью 4-11°, ближайшей ночью в восточных областях 0-3° тепла, днем 13-19°, завтра на западе, послезавтра на юге страны местами 20-22°, 23 октября в Украине ожидается снижение температуры на 4-7°", - сообщили синоптики.

Детали

По прогнозу погоды, в ближайшие трое суток, 21-23 октября, по Украине преимущественно без осадков, лишь в субботу в центральных, восточных областях и Карпатском регионе местами небольшой дождь.

Завтра в Украине, в последующие двое суток в западных и северных областях местами порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Добавим

В Киевской области завтра без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 15-18°.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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