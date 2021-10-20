Потепління в Україні буде нетривалим - синоптики

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 18735 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 82837 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 130247 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 114704 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 122560 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 89533 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 76995 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 170005 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87598 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 266575 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5м/с
89%
Популярнi новини

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 43685 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 42135 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 49640 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 14346 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 30816 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 135369 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 170029 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 266592 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 436191 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 423760 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 28812 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 34523 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 35132 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 36304 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 86028 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Потепління в Україні буде нетривалим - синоптики

Київ • УНН

 • 18728 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Найближчими днями в Україні суттєво потепліє - після 13-градусного максимуму підскочить місцями до 22° вище нуля. Однак, тепло протримається не довго - вже 23 жовтня температура впаде на 4-7 градусів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Потепління в Україні буде нетривалим - синоптики

Цитата:

"Температура 21-22 жовтня вночі 4-11°, найближчої ночі у східних областях 0-3° тепла, вдень 13-19°, завтра на заході, післязавтра на півдні країни подекуди 20-22°; 23 жовтня в Україні очікується зниження температури на 4-7°", - повідомили синоптики.

Деталі

За прогнозом погоди, у найближчі три доби, 21-23 жовтня, по Україні переважно без опадів, лише в суботу в центральних, східних областях та Карпатському регіоні місцями невеликий дощ.

Завтра в Україні, в наступні дві доби у західних та північних областях місцями пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Додамо

На Київщині завтра без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 15-18°.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$63.84
Bitcoin
$82,148.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,616.31