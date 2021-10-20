Потепління в Україні буде нетривалим - синоптики

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"Температура 21-22 жовтня вночі 4-11°, найближчої ночі у східних областях 0-3° тепла, вдень 13-19°, завтра на заході, післязавтра на півдні країни подекуди 20-22°; 23 жовтня в Україні очікується зниження температури на 4-7°", - повідомили синоптики.

Деталі

За прогнозом погоди, у найближчі три доби, 21-23 жовтня, по Україні переважно без опадів, лише в суботу в центральних, східних областях та Карпатському регіоні місцями невеликий дощ.

Завтра в Україні, в наступні дві доби у західних та північних областях місцями пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Додамо

На Київщині завтра без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 15-18°.