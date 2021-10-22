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Без снега и с морозом до -15°: синоптик спрогнозировала погоду на Новый год

Киев • УНН

 • 20901 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. В Украине в период новогодних праздников будет достаточно холодно, температура воздуха в отдельные дни может опуститься до 15 градусов мороза, однако снега ожидать не стоит. Об этом во время пресс-конференции сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, пишет УНН.

Без снега и с морозом до -15°: синоптик спрогнозировала погоду на Новый год

Цитата:

“Очень холодные дни — это когда −10°С — мы должны увидеть в начале декабря. Также резкое понижение температуры, морозные дни мы увидим ближе к Новому году. На переходе от декабря к январю, в праздничные дни, с переменным успехом, то мороз, то тепло будет. Самые холодные дни, а это до −15°С, попадают на начало января, то есть праздники новогодние будут сопровождаться морозными днями”, — сказала Мартазинова.

Детали

Также она отметила, что температурный режим будет очень положительный, высокий до Нового года. И все осадки, которые будут проходить, будут в виде дождя и мокрого снега. И получается, что снежный покров не успеет лечь. Но первые дни января будут с большим похолоданием.

Дополнение

В Украине существенно потеплеет — местами до 22° выше нуля. Однако, тепло продержится не долго — уже 23 октябрь температура упадет на 4-7 градусов.

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