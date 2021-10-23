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Синоптики дали прогноз на ближайшие дни: где ждать мороза ночью

Киев • УНН

 • 24774 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В ближайшие пять дней в Украине ожидают похолодание. По словам синоптиков, ночью ожидаются морозы от 3 до 9° мороза. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Синоптики дали прогноз на ближайшие дни: где ждать мороза ночью

Прогноз погоды на 24 октября

По словам синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в Крыму и Приазовье местами дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11°, в южной части ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.

Прогноз погоды на 25-26 октября

В эти дни погода будет холодная, без осадков.

"... ночью 0-5° мороза, в Карпатах, 26 октября и на крайнем востоке до 9° мороза, 25 октября на юге страны 0-5° тепла; днем 5-10° тепла, 25 октября на Закарпатье и Прикарпатье, 26 октября в западных областях и в Одесской области 10-15°", - говорится в сообщении.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Прогноз погоды на 27-28 октября

Осадков синоптики не обещают.

Температура ночью 27 октября от 3° мороза до 3° тепла, 28 октября 0-5° тепла; днем 7-13°, на юге и Закарпатье до 15°.

Напомним

Без снега и с морозом до -15°: синоптик спрогнозировала погоде на Новый год.

Украинские Национальные Новости

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