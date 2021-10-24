У Карпатах температура впала до 6 градусів морозу та випав сніг

Цитата

“Станом на 10:40 24.10.2021 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря −6°С, вітер південно-західний 3м/с, хмарно з проясненнями”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

На опублікованому фото видно, що верхівка гори вкрита снігом.

Доповнення

Нагадаємо, на гірськолижному курорті “Буковель”, що в Івано-Франківській області, вранці 12 жовтня пішов сніг.

У найближчі п’ять днів в Україні очікують похолодання. За словами синоптиків, вночі очікуються морози від 3 до 9° морозу.