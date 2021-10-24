У Карпатах температура впала до 6 градусів морозу та випав сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. На горі Піп Іван Чорногірський в українських Карпатах зафіксували 6 градусів морозу й сніг. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.
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“Станом на 10:40 24.10.2021 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря −6°С, вітер південно-західний 3м/с, хмарно з проясненнями”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
На опублікованому фото видно, що верхівка гори вкрита снігом.
Доповнення
Нагадаємо, на гірськолижному курорті “Буковель”, що в Івано-Франківській області, вранці 12 жовтня пішов сніг.
У найближчі п’ять днів в Україні очікують похолодання. За словами синоптиків, вночі очікуються морози від 3 до 9° морозу.