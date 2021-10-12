У Буковелі пішов перший сніг: показали відео
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. На гірськолижному курорті "Буковель", що в Івано-Франківській області, вранці 12 жовтня пішов сніг. Відео опублікували на сторінці курорту у Facebook, пише УНН.
Цитата:
“Перший сніг вкриває схили курорту! Уже зовсім скоро траси будуть готові до катання. А поки, подивіться як світ вкривається білосніжною ковдрою”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
До слова, сніг вкрив і гору Піп Іван Чорногірський. Фото опублікував Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.
“Станом на 09:30, 12.10.2021 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, температура повітря −1°С, вітер південно-західний, 5 м/с, падає сніг”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
За прогнозом синоптиків, 12 жовтня у західних, вдень і у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом; на решті території без опадів.