Від 2° морозу до 18° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 12 жовтня у західних, вдень і у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом; на решті території без опадів.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14° тепла, на півдні та сході до 18°; в Карпатах вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 2-5° тепла, вдень 10-13°.

Додамо

Сьогодні, 12 жовтня, у світі відзначають День кадрового працівника України, Всесвітній день боротьби з артритом, День відкриття Америки.