Від 2° морозу до 18° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Дощі на частині України очікуються сьогодні, у Карпатах - з мокрим снігом. Удень - до 18 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 12 жовтня у західних, вдень і у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом; на решті території без опадів.
Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14° тепла, на півдні та сході до 18°; в Карпатах вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 2-5° тепла, вдень 10-13°.
Додамо
Сьогодні, 12 жовтня, у світі відзначають День кадрового працівника України, Всесвітній день боротьби з артритом, День відкриття Америки.