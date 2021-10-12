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12 жовтня: яке сьогодні свято

12 жовтня: яке сьогодні свято

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Сьогодні, 12 жовтня, у світі відзначають День кадрового працівника України, Всесвітній день боротьби з артритом, День відкриття Америки, пише УНН.

День кадрового працівника України

Вперше традиція відзначати професійне свято - День кадрового працівника - з'явилася саме у кадрових службах органів внутрішніх справ. Поступово воно відзначалося на інших підприємствах разом із перехідними на них працівниками кадрових служб органів внутрішніх справ.

Однак професійне свято працівників такої важливої для економіки країни служби досі офіційно не встановлене на державному рівні.

Всесвітній день боротьби з артритом

Щорічно 12 жовтня з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я відзначається Всесвітній день боротьби з артритом.

У наш час ревматологічні захворювання займають високі позиції в рейтингу причин захворюваності та інвалідності. Цьому недузі схильні не тільки літні, але і багато молодих людей, а також діти.

Артрит - загальна назва запальних захворювань суглобів. Розрізняють моноартрит (якщо запалення виникає в одному суглобі) і поліартрит (якщо воно одночасно охоплює кілька суглобів). Артрит може бути основним захворюванням чи проявом іншого (наприклад, гострої ревматичної лихоманки).

День відкриття Америки

12 жовтня обрано не випадково – цього дня експедиція Христофора Колумба досягла берегів Нового Світу, висадившись на острові Сан-Сальвадор, що в Багамському архіпелазі. Так в Америку прийшла іспанська мова і культура. Свято відзначається в усіх іспаномовних країнах, хоча й називається по-різному. Прибуття перших іспанців в Америку пов’язують з концепцією «іспанідад» – співдружності іспаномовних народів. Іспанія вважає цей день своєрідним днем народження співтовариства народів іспанської мови, днем іспанської цивілізації.

Релігійне свято

За народним календарем сьогодні 12 жовтня – Феофана Милостивого. Зазвичай в цей день потрібно було влаштовувати полювання на зайця, після якого існувала традиція збиратися на пишне гуляння. Також в народі вірили, що тепло на Феофана обов’язково має повернутися. Однак погода в цей час була мінливою – з холодними вітрами і туманами.

Також 12 жовтня Православна церква вшановує пам’ять преподобного Киріака Відлюдника (Пустельника), який в 18 років став ченцем і трудився в обителі святого Євфимія, розташованой в місті Коринті. Пізніше Євфимій відправив його в Йордан до святого Герасима, який велів юнакові жити у себе в монастирському гуртожитку і працювати на різних послухах.

У вівторок, 12 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Агрікола (Агріколай), Альфред, Гаведдай, Дада, Каздоя, Кипріан, Киріак, Петронія, Феофан.

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