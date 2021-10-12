12 октября: какой сегодня праздник

День кадрового работника Украины

Впервые традиция отмечать профессиональный праздник - День кадрового работника - появилась именно в кадровых службах органов внутренних дел. Постепенно оно отмечалось на других предприятиях вместе с переходящими на них сотрудниками кадровых служб органов внутренних дел.

Однако профессиональный праздник работников такой важной для экономики страны службы до сих пор официально не установлено на государственном уровне.

Всемирный день борьбы с артритом

Ежегодно 12 октября с инициативе Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день борьбы с артритом.

В наше время ревматологические заболевания занимают высокие позиции в рейтинге причин заболеваемости и инвалидности. Этому недугу подвержены не только пожилые, но и многие молодые люди, а также дети.

Артрит - общее название воспалительных заболеваний суставов. Различают моноартрит (если воспаление возникает в одном суставе) и полиартрит (если оно одновременно охватывает несколько суставов). Артрит может быть основным заболеванием или проявлением другого (например, острой ревматической лихорадки).

День открытия Америки

12 октября выбрано не случайно - в этот день экспедиция Христофора Колумба достигла берегов Нового Света, высадившись на острове Сан-Сальвадор, что в Багамском архипелаге. Так в Америку пришла испанский язык и культура. Праздник отмечается во всех испаноязычных странах, хотя и называется по-разному. Прибытие первых испанцев в Америку связывают с концепцией «Испанидад» - содружества испаноязычных народов. Испания считает этот день своеобразным днем рождения сообщества народов испанского языка, днем испанской цивилизации.

Религиозный праздник

По народному календарю сегодня 12 октября - Феофана Милостивого. Обычно в этот день нужно было устраивать охоту на зайца, после которого существовала традиция собираться на пышное застолье. Также в народе верили, что тепло на Феофана обязательно должен вернуться. Однако погода в это время была изменчивой - с холодными ветрами и туманами.

Также 12 октября Православная церковь чтит память преподобного Кириака Отшельника (Пустынника), который в 18 лет стал монахом и подвизался в обители святого Евфимия, расположенной в в городе Коринфе. Позже Евфимий отправил его в Иордан к святому Герасима, который велел юноше жить у себя в монастырском общежитии и работать на различных послушаниях.

Во вторник, 12 октября, именины отмечают владельцы таких имен: Агрикола (Агриколай), Альфред, Гаведдай, Дада, Каздоя, Киприан, Кириак, Петрония, Феофан.