В Буковеле пошел первый снег: показали видео
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. На горнолыжном курорте "Буковель", что в Ивано-Франковской области, утром 12 октября пошел снег. Видео опубликовали на странице курорта в Facebook, пишет УНН.
Цитата:
"Первый снег покрывает склоны курорта! Уже совсем скоро трассы будут готовы к катанию. А пока, посмотрите как мир покрывается белоснежным одеялом", - говорится в сообщении.
Детали
К слову, снег покрыл и гору Поп Иван Черногорский. Фото опубликовал Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
"По состоянию на 09:30 12.10.2021 на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, температура воздуха -1°С, ветер юго-западный, 5 м/с, падает снег", - говорится в сообщении.
Дополнение
По прогнозу синоптиков, 12 октября в западных, днем и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории без осадков.