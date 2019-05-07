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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 103230 просмотра

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7 марта, 13:58 • 104931 просмотра

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7 марта, 08:52 • 128611 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 112889 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138641 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144786 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130216 просмотра

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В Карпатах спасатели нашли без сознания чешскую туристку

В Карпатах спасатели нашли без сознания чешскую туристку

Киев  •  УНН

 • 8653 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В Карпатах в районе горы Великий Верх спасатели нашли без сознания чешскую туристку, в которой накануне ухудшилось самочувствие. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Вчера, 6 мая в 14:00 часов, спутница чешской туристки проинформировала спасателей в телефонном режиме, что ее подруге стало плохо. Она сообщила спасателям ориентировочные координаты их местонахождения.

"В 16:20 спасатели нашли пострадавшую туристку в бессознательном состоянии в районе горы Большой Верх. Женщине было предоставлено доврачебную медицинскую помощь и транспортировано в с. Пилипец Межгорского района, где в 17:10 передано работникам экстренной медицинской помощи, которую доставили иностранку с предварительным диагнозом переохлаждение в Межгорской ЦРБ", - говорится в сообщении.

Для проведения поисково-спасательных работ были созданы две группы. В поисково-спасательной операции участвовало 10 человек и две единицы спецтехники. Спасатели двигались в двух направлениях. Поисково-спасательные работы осложнялись плохими погодными условиями: туман, шквальный ветер и сильный дождь.

Напомним, из-за непогоды туристов призывают не выходить в горы.

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