В Карпатах спасатели нашли без сознания чешскую туристку

Вчера, 6 мая в 14:00 часов, спутница чешской туристки проинформировала спасателей в телефонном режиме, что ее подруге стало плохо. Она сообщила спасателям ориентировочные координаты их местонахождения.

"В 16:20 спасатели нашли пострадавшую туристку в бессознательном состоянии в районе горы Большой Верх. Женщине было предоставлено доврачебную медицинскую помощь и транспортировано в с. Пилипец Межгорского района, где в 17:10 передано работникам экстренной медицинской помощи, которую доставили иностранку с предварительным диагнозом переохлаждение в Межгорской ЦРБ", - говорится в сообщении.

Для проведения поисково-спасательных работ были созданы две группы. В поисково-спасательной операции участвовало 10 человек и две единицы спецтехники. Спасатели двигались в двух направлениях. Поисково-спасательные работы осложнялись плохими погодными условиями: туман, шквальный ветер и сильный дождь.

Напомним, из-за непогоды туристов призывают не выходить в горы.



