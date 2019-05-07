У Карпатах рятувальники знайшли непритомну чеську туристку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У Карпатах в районі гори Великий Верх рятувальники знайшли непритомну чеську туристку, у якої напередодні погіршилося самопочуття. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України у Закарпатській області.
Вчора, 6 травня о 14:00 годині, супутниця чеської туристки проінформувала рятувальників у телефонному режимі, що її подрузі стало зле. Вона повідомила рятувальникам орієнтовні координати їхнього місцезнаходження.
“О 16:20 рятувальники знайшли потерпілу туристку у непритомному стані в районі гори Великий Верх. Жінці було надано долікарську медичну допомогу та транспортовано до с. Пилипець Міжгірського району, де о 17:10 передано працівникам екстреної медичної допомоги, які доправили іноземку з попереднім діагнозом переохолодження до Міжгірської ЦРЛ”, — йдеться у повідомленні.
Для проведення пошуково-рятувальних робіт було створено дві групи. В пошуково-рятувальній операції брало участь 10 чоловік та дві одиниці спецтехніки. Надзвичайники рухалися у двох напрямках. Пошуково-рятувальні роботи ускладнювалися поганими погодними умовами: туман, шквальний вітер та сильний дощ.
Нагадаємо, через негоду туристів закликають не виходити у гори.