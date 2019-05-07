Туристів закликають не ходити у Карпати через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Через негоду туристів закликають не виходити у гори. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, передає УНН.
“До уваги всіх туристичних груп наполегливо радимо утриматися від виходу у високогір’я! Станом на 6:20 07.05.2019 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря −6°С, вітер північно-західний 20-25м/с, хмарно, сніг, обмежена видимість”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, на Буковелі іде сніг.
Нагадаємо, у Верховинському районі Івано-Франківської області випав сніг.