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Карпати засипало снігом

Карпати засипало снігом

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. У Верховинському районі Івано-Франківської області випав сніг. Про це голова Верховинської райради Іван Шкіндюк повідомив у Facebook, опублікувавши відповідне відео, передає УНН.

Голова Верховинської районної ради зняв відео, поки їхав у автівці вздовж Буковецького перевалу. На ньому видно, як територію засипає снігом.

"В горах цікаво і весело, хто не живе у горах не зрозуміє", - написав Шкіндюк.

Нагадаємо, 15 квітня Карпати знову засипало снігом.

Як повідомляв УНН, на сьогодні в Україні оголосили штормове поопередження. У західних областях очікується значний дощ, у Карпатах з мокрим снігом.

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