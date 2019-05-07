Карпати засипало снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У Верховинському районі Івано-Франківської області випав сніг. Про це голова Верховинської райради Іван Шкіндюк повідомив у Facebook, опублікувавши відповідне відео, передає УНН.
Голова Верховинської районної ради зняв відео, поки їхав у автівці вздовж Буковецького перевалу. На ньому видно, як територію засипає снігом.
"В горах цікаво і весело, хто не живе у горах не зрозуміє", - написав Шкіндюк.
Нагадаємо, 15 квітня Карпати знову засипало снігом.
Як повідомляв УНН, на сьогодні в Україні оголосили штормове поопередження. У західних областях очікується значний дощ, у Карпатах з мокрим снігом.