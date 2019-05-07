Карпаты засыпало снегом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Верховинском районе Ивано-Франковской области выпал снег. Об этом председатель Верховинского райсовета Иван Шкиндюк сообщил в Facebook, опубликовав соответствующее видео, передает УНН.
Председатель Верховинского районного совета снял видео, пока ехал в машине вдоль Буковецкого перевала. На нем видно, как территорию засыпает снегом.
"В горах интересно и весело, кто не живет в горах не поймет", - написал Шкиндюк.
Напомним, 15 апреля Карпаты снова засыпало снегом.
Как сообщал УНН, сегодня в Украине объявили штормовое поопередження. В западных областях ожидается значительный дождь, в Карпатах с мокрым снегом.