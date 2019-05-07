Туристов призывают не ходить в Карпаты из-за непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Из-за непогоды туристов призывают не выходить в горы. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост, передает УНН.
"Вниманию всех туристических групп настоятельно рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье! По состоянию на 6:20 07.05.2019 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -6 °С, ветер северо-западный 20-25 м/с, облачно, снег, ограниченная видимость", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Буковеле идет снег.
Напомним, в Верховинском районе Ивано-Франковской области выпал снег.