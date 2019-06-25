В Карпатах возможно схождение селей

"По прогнозу Укргидрометцентра, 25-26 июня на участке Днестра Галич - Залещики, его отдельных горных притоках (в пределах Ивано-Франковской области), на реках бассейна Прута и Сирета ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,2 м над уровнями на 8 часов 24 июня", - сообщили в ведомстве.

Указано, что при ливневых дождях возможно формирование значительного местного и силового стока.

"В горах существует угроза образования селевых потоков", - добавили в ГСЧС.

Напомним, на юге Украины 25 июня ожидаются грозы и местами град.