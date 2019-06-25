Жителів півдня України попередили про грози
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. На півдні України у вівторок, 25 червня, очікуються грози та подекуди град. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За прогнозом Укргідрометцентру, протягом доби 25 червня у південній частині грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с", - вказали у ДСНС.
Нагадаємо, 25 червня по Україні температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°, у західних областях 11-16°; вдень 24-29°, у південній, східній частині та на Закарпатті 30-34°.