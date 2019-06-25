У Карпатах можливе сходження селів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. На фоні підвищення рівнів води на річках у Карпатському регіоні у горах iснує загроза утворення селевих потокiв. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За прогнозом Укргідрометцентру, 25-26 червня на ділянці Дністра Галич - Заліщики, його окремих гірських притоках (в межах Івано-Франківської області), на річках басейну Прута та Сіреті очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-1,2 м, над рівнями на 8 годину 24 червня", - повідомили у відомстві.
Вказано, що при зливових дощах можливе формування значного мiсцевого та силового стоку.
"У горах iснує загроза утворення селевих потокiв", - додали у ДСНС.
Нагадаємо, на півдні України 25 червня очікуються грози та подекуди град.