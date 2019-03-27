В Карпатах возможно схождение лавин

"По данным Укргидрометцентра, 27 марта на высокогорье Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, в день выборов президента Украины, 31 марта, в Украине без осадков. Температура ночью 0-6° тепла; днем 10-16° тепла; в Карпатах ночью около 0°, днем 4-9° тепла.

Напомним, в западных, северных и центральных областях Украины в среду, 27 марта, ожидается мокрый снег, на остальной территории небольшие осадки - преимущественно дождь. Температура воздуха днем поднимется до 7-11 градусов выше нуля.



