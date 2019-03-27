У Карпатах можливе сходження лавин
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У середу, 27 березня на високогір’ї Iвано-Франкiвської областей зберігається значна сніголавинна небезпека. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“За даними УкрГідрометцентру, 27 березня на високогір’ї Iвано-Франкiвської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)”, — йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, у день виборів президента України, 31 березня, в Україні без опадів. Температура вночі 0-6° тепла; вдень 10-16° тепла; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.
Нагадаємо, у західних, північних та центральних областях України у середу, 27 березня, очікується мокрий сніг, на решті території невеликі опади — переважно дощ. Температура повітря вдень підніметься до 7-11 градусів вище нуля.