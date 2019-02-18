В Карпатах возможно схождение лавин

"18 февраля, в результате оттепели, на высокогорье и горах восточной части Закарпатской области, в среднегорье Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - указали в ведомстве.

Добавим, неделя в Украине начнется без осадков, температура воздуха достигнет днем 9 градусов тепла.

Как сообщал УНН, в украинских Карпатах с начала февраля сошло уже не менее 16 лавин.