В Карпатах возможно схождение лавин
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Карпатах в понедельник, 18 февраля, в результате оттепели возможно схождение лавин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"18 февраля, в результате оттепели, на высокогорье и горах восточной части Закарпатской области, в среднегорье Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - указали в ведомстве.
Добавим, неделя в Украине начнется без осадков, температура воздуха достигнет днем 9 градусов тепла.
Как сообщал УНН, в украинских Карпатах с начала февраля сошло уже не менее 16 лавин.