У Карпатах можливе сходження лавин
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. У Карпатах у понеділок, 18 лютого, внаслідок відлиги можливе сходження лавин. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"18 лютого, внаслідок відлиги, на високогір'ї та горах східної частини Закарпатської області, в середньогір'ї Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - вказали у відомстві.
Додамо, тиждень в Україні розпочнеться без опадів, температура повітря сягне вдень 9 градусів тепла.
Як повідомляв УНН, в українських Карпатах з початку лютого зійшло уже щонайменше 16 лавин.