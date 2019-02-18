У Карпатах можливе сходження лавин

"18 лютого, внаслідок відлиги, на високогір'ї та горах східної частини Закарпатської області, в середньогір'ї Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - вказали у відомстві.

Додамо, тиждень в Україні розпочнеться без опадів, температура повітря сягне вдень 9 градусів тепла.

Як повідомляв УНН, в українських Карпатах з початку лютого зійшло уже щонайменше 16 лавин.