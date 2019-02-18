Сьогодні в Україні до 9 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Тиждень в Україні розпочнеться без опадів, температура повітря сягне вдень 9 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"18 лютого в Україні без опадів. У східних областях, на півночі Лівобережжі та в Карпатському регіоні на дорогах подекуди ожеледиця", - зазначили синоптики.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 4-9° тепла, на Лівобережжі 0-5° тепла.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на лютий.