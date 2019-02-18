Сегодня в Украине до 9 градусов тепла

"18 февраля в Украине без осадков. В восточных областях, на севере Левобережье и в Карпатском регионе на дорогах местами гололедица", - отметили синоптики.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 4-9° тепла, на Левобережье 0-5° тепла.

Напомним, синоптики дали прогноз на февраль.