В Карпатах из-за оттепели возможно схождение лавин
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В украинских Карпатах сохраняется угроза схождения лавин, а в горных районах Закарпатья есть угроза оползней снега на дороги. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
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"5 февраля, в связи с оттепелью, в горах Львовской области и 5-6 февраля в горах и на высокогорье Ивано-Франковской, восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги", - указали в ведомстве.
Напомним, 5 февраля на реках в Украине ожидаются разрушения льда и подъем уровня воды из-за потепления и снеготаяния.
Как сообщал УНН, часть Украины - Прикарпатье, Закарпатье и северные области - засыплет мокрым снегом.