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У Карпатах через відлигу можливе сходження лавин

У Карпатах через відлигу можливе сходження лавин

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. В українських Карпатах зберігається загроза сходження лавин, а в гірських районах Закарпаття існує загроза зсувів снігу на дороги. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

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"5 лютого, у зв’язку з відлигою, у горах Львівської області та 5-6 лютого у горах і на високогір’ї Івано-Франківської, східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). У гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги", - вказали у відомстві.

Нагадаємо, 5 лютого на річках в Україні очікуються руйнування льоду та підйоми рівнів води через потепління та снiготанення.

Як повідомляв УНН, частину України - Прикарпаття, Закарпаття та північні області - засипле мокрим снігом.

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