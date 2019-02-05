Частину України засипле мокрим снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Мокрий сніг очікується сьогодні на Прикарпатті, Закарпатті та в північних областях. Температура повітря сягне на більшості території України 3 градусів тепла, на півдні - 9 градусів вище нуля, у Криму - 14 градусів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"5 лютого без опадів, лише на Прикарпатті, Закарпатті та в північних областях вдень місцями невеликий мокрий сніг. У південних, центральних та східних областях туман; на дорогах північної половини подекуди ожеледиця", - вказали синоптики.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура протягом доби від 3° тепла до 2° морозу, у південній частині вдень 4-9°, в Криму до 14°.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на тиждень.