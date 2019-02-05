Часть Украины засыплет мокрым снегом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Мокрый снег ожидается сегодня на Прикарпатье, Закарпатье и в северных областях. Температура воздуха достигнет на большинстве территории Украины 3 градусов тепла, на юге - 9 градусов выше нуля, в Крыму - 14 градусов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"5 февраля без осадков, только на Прикарпатье, Закарпатье и в северных областях днем местами небольшой мокрый снег. В южных, центральных и восточных областях туман, на дорогах северной половины местами гололедица", - указали синоптики.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура на протяжении суток от 3° тепла до 2° мороза, в южной части днем 4-9°, в Крыму до 14°.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на неделю.