Синоптики дали прогноз погоди на тиждень

У вівторок, 5 лютого, в Україні переважно без опадів, у південних та західних регіонах очікується невеликий мокрий сніг. Удень температура повітря коливатиметься від 0 до 8 градусів тепла на крайньому півдні. Вночі очікується температура від 2 градусів морозу на сході до 4 градусів тепла на півдні країни.



У середу, 6 лютого, варто очікувати невеликий мокрий сніг на півдні країни, у всіх інших частинах – без опадів. Температура вдень від 0 до 6 градусів тепла (у Криму 11-13 градусів тепла), вночі – від 4 градусів морозу до 4 градусів тепла на крайньому півдні країни.



У четвер, 7 лютого, без опадів, температура вдень коливатиметься від 0 до 6 градусів тепла на заході та півдні країни, вночі – від 4 градусів морозу до 4 градусів тепла у Криму.



У п’ятницю, 8 лютого, без опадів, в центральних областях країни варто очікувати невелику хмарність. Температура вдень від 1 градуса морозу до 6 градусів тепла, вночі вона коливатиметься від 6 градусів морозу у східних областях до 2 градусів тепла на півдні країни.



Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз на лютий.