Синоптики дали прогноз погоды на неделю

Во вторник, 5 февраля, в Украине преимущественно без осадков, в южных и западных регионах ожидается небольшой мокрый снег. Днем температура воздуха будет колебаться от 0 до 8 градусов тепла на крайнем юге. Ночью ожидается температура от 2 градусов мороза на востоке до 4 градусов тепла на юге страны.



В среду, 6 февраля, стоит ожидать небольшой мокрый снег на юге страны, во всех остальных частях - без осадков. Температура от 0 до 6 градусов тепла (в Крыму 11-13 градусов тепла), ночью - от 4 градусов мороза до 4 градусов тепла на крайнем юге страны.



В четверг, 7 февраля, без осадков, температура днем будет колебаться от 0 до 6 градусов тепла на западе и юге страны, ночью - от 4 градусов мороза до 4 градусов тепла в Крыму.



В пятницу, 8 февраля, без осадков, в центральных областях страны следует ожидать небольшую облачность. Температура от 1 градуса мороза до 6 градусов тепла, ночью она будет колебаться от 6 градусов мороза в восточных областях до 2 градусов тепла на юге страны.



Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз на февраль.