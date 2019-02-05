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На річках очікуються підйоми рівнів води через потепління

На річках очікуються підйоми рівнів води через потепління

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. У вівторок, 5 лютого, на річках очікуються руйнування льодових явищ та підйоми рівнів води через потепління та снiготанення. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

"За даними Укргідрометцентру, 5 лютого, у зв’язку iз потеплінням та снiготаненням, очікується руйнування льодових явищ з пiдйомами рiвнiв води", - повідомили у відомстві.

Зокрема, на рiчках Закарпатської областi підйом рівнів води сягне 0,5-1,5 м; на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра у межах Львiвської, Iвано-Франкiвської областей, Прута, Сiрету у межах Чернівецької, Івано-Франківської областей - на 0,3-1,3 м, можливе формування заторiв льоду з рiзкими коливаннями рiвнiв води.

Окрім того, на рівнинних притоках Днiстра у межах Тернопiльської, Хмельницької, Вiнницької областей та на рiчках басейну Захiдного Бугу у межах Львiвської, Волинської областей - на 0,2-0,7 м; на рiчках басейну Прип'ятi - на 0,1-0,5 м, з можливим виходом води на окремі понижені дiлянки заплав у межах Волинської областi.

Також 5-6 лютого, внаслідок добігання води по руслу, на ділянці Днiстра Галич – Залiщики, Тиси Хуст – Чоп, у нижній течії Боржави та Латориці очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,3 - 0,8 м над рiвнями на 8 годину.

Нагадаємо, повінь забрала життя 10 людей на Сицилії.

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