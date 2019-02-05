На реках ожидаются подъемы уровней воды из-за потепления
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Во вторник, 5 февраля, на реках ожидаются разрушения ледовых явлений и подъемы уровней воды из-за потепления и снеготаяния. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 5 февраля, в связи с потеплением и снеготаянием, ожидается разрушение ледовых явлений с подъемом уровней воды", - сообщили в ведомстве.
В частности, на реках Закарпатской области подъем уровней воды достигнет 0,5-1,5 м; на реках бассейнов Сяна, Днестра в пределах Львовской, Ивано-Франковской областей, Прута, Сирета в пределах Черновицкой, Ивано-Франковской областей - на 0,3-1,3 м, возможно формирование заторов льда с резкими колебаниями уровней воды.
Кроме того, на равнинных притоках Днестра в пределах Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областей и на реках бассейна Западного Буга в пределах Львовской, Волынской областей - на 0,2-0,7 м; на реках бассейна Припяти - на 0,1-0,5 м с возможным выходом воды на отдельные пониженные участки пойм в пределах Волынской области.
Также 5-6 февраля, в результате добегания воды по руслу, на участке Днестра Галич - Залещики, Тисы Хуст - Чоп, в нижнем течении Боржавы и Латорицы ожидаются подъемы уровней воды на 0,3 - 0,8 м над уровнями на 8:00.
Напомним, наводнение унесло жизни 10 человек на Сицилии.