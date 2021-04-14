В Канаде зафиксировали первый случай тромбоза после вакцины AstraZeneca
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Первый подтвержденный случай редкого, но потенциально летального сгустка крови был зафиксирован в Канаде в связи с вакцинацией препаратом AstraZeneca-Oxford. Об этом пишет УНН со посиланянм на CBC.
Детали
Министерство здравоохранения и социальных служб Квебеке подтвердило, что женщина из провинции пережила побочное событие, известную как индуцированная вакциной протромботические иммунная тромбоцитопения (VIPIT). Ее состояние сейчас в норме, о женщине хорошо заботились и сейчас она находится дома.
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“Мы ввели сотни и сотни тысяч доз, на сегодня один подтвержденный случай, и это не удивит никого, если будут дополнительные случаи”, — сказал доктор Исаак Богоч, врач-инфекционист из общей больницы Торонто, член рабочей группы по вакцинам против Онтарио COVID 19.
Напомним
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что преимущества применения вакцины от коронавирусной инфекции AstraZeneca перевешивают недостатки. Что же касается связи вакцины с образованием тромбов, то это " вероятно , но не подтверждено“.
дополнение
Ранее 6 апреля представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) признал наличие связи между вакцинацией AstraZeneca и тромбозами.
“Теперь мы можем сказать, что, очевидно, является связь с вакциной. Что вызывает эту реакцию, мы пока не знаем ”, - заявил он.
Европейский регулятор в марте уже проверял вакцину AstraZeneca за случаев тромбоза и летальных исходов у привитых. Тогда многие европейские страны приостановили использование этого препарата. Тогда EMA признала вакцину безопасной. В итоге Франция, Германия, Испания, Португалия и некоторые другие страны восстановили вакцинацию. Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия до сих пор воздерживаются от использования AstraZeneca.