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ВООЗ: зв'язок вакцинації AstraZeneca з утворенням тромбів "ймовірний, але не підтверджений"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що переваги застосування вакцини від коронавірусної інфекції AstraZeneca переважують недоліки. Що ж стосується зв'язку вакцини з утворенням тромбів, то він "ймовірний, але не підтверджений", передає УНН із посиланням на ВООЗ.

Цитата

"На підставі поточної інформації причинно-наслідковий зв'язок між вакциною і виникненням тромбів з низьким вмістом тромбоцитів вважається вірогідним, але не підтверджений. Необхідні спеціалізовані дослідження, щоб повністю зрозуміти потенційний зв'язок між вакцинацією і можливими факторами ризику", - зазначив він.

Деталі

ВООЗ продовжує проводити дослідження на тлі повідомлень про подібні ускладнення у пацієнтів, які були вакциновані AstraZeneca. Нове дослідження планують провести 7 або 8 квітня. Але думка ВООЗ про вакцину, швидше за все, не зміниться.

Доповнення

Раніше 6 квітня представник Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) визнав наявність зв'язку між вакцинацією AstraZeneca і тромбозами.

"Тепер ми можемо сказати, що, очевидно, є зв'язок з вакциною. Що викликає цю реакцію, ми поки не знаємо", - заявив він.

Європейський регулятор в березні вже перевіряв вакцину AstraZeneca через випадки тромбозу і летальних випадків у щеплених. Тоді багато європейських країн призупинили використання цього препарату. Тоді EMA визнала вакцину безпечною. У підсумку Франція, Німеччина, Іспанія, Португалія та деякі інші країни відновили вакцинацію. Норвегія, Швеція, Фінляндія, Ісландія та Ірландія досі утримуються від використання AstraZeneca.

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