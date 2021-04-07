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ВОЗ: связь вакцинации AstraZeneca с образованием тромбов "вероятная, но не подтвержденная"

ВОЗ: связь вакцинации AstraZeneca с образованием тромбов "вероятная, но не подтвержденная"

Киев  •  УНН

 • 15809 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что преимущества применения вакцины от коронавирусной инфекции AstraZeneca перевешивают недостатки. Что же касается связи вакцины с образованием тромбов, то она "возможная, но не подтвержденная", передает УНН со ссылкой на ВОЗ.

Цитата

"На основании текущей информации причинно-следственная связь между вакциной и возникновением тромбов с низким содержанием тромбоцитов считается вероятной, но не подтвержденной. Необходимы специализированные исследования, чтобы полностью понять потенциальную связь между вакцинацией и возможными факторами риска", - отметил он.

Детали

ВОЗ продолжает проводить исследования на фоне сообщений о подобных осложнениях у пациентов, которые были вакцинированы AstraZeneca. Новое исследование планируют провести 7 или 8 апреля. Но мнение ВОЗ о вакцине, скорее всего, не изменится.

Дополнение

Ранее 6 апреля представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) признал наличие связи между вакцинацией AstraZeneca и тромбозами.

"Теперь мы можем сказать, что, очевидно, является связь с вакциной. Что вызывает эту реакцию, мы пока не знаем", - заявил он.

Европейский регулятор в марте уже проверял вакцину AstraZeneca из-за случаев тромбоза и летальных исходов у привитых. Тогда многие европейские страны приостановили использование этого препарата. Тогда EMA признала вакцину безопасной. В итоге Франция, Германия, Испания, Португалия и некоторые другие страны восстановили вакцинацию. Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия до сих пор воздерживаются от использования AstraZeneca.

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