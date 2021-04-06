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Представник європейського регулятора підтвердив зв'язок між вакциною AstraZeneca та тромбозом

Представник європейського регулятора підтвердив зв'язок між вакциною AstraZeneca та тромбозом

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Глава департаменту Європейського агентства лікарських засобів (EMA) з питань загроз здоров’ю і стратегії вакцинації Марко Кавалері підтвердив, що існує зв’язок між вакциною від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca і утворенням тромбів, пише УНН з посиланням на видання Il Messaggero.

Деталі

“На мій погляд, зараз ми можемо сказати, що очевидно існує зв’язок з цією вакциною. Ми поки не знаємо, що саме викликає таку реакцію. У найближчі години ми офіційно оголосимо про існування такого зв’язку, але нам ще належить зрозуміти, як це відбувається”, — заявив він у вівторок в інтерв’ю італійській газеті Il Messaggero.

Раніше ЕМА після проведення розслідування на фоні повідомлень про появу тромбів у щеплених препаратом AstraZeneca повідомила, що вакцина безпечна і ефективна, а переваги від її використання переважують ризики. Сама AstraZeneca оновила інформацію, зазначену в інструкції по застосуванню вакцини від коронавірусу, вказавши на потенційні ускладнення.

Контекст

До цього в якості запобіжного заходу цілий ряд країн призупинили використання вакцини AstraZeneca в зв’язку з повідомленнями про утворення тромбів у великих судинах при порушенні згортання крові у щеплених, однак після рекомендації EMA застосування препарату було відновлено.

Всесвітня організація охорони здоров’я раніше також закликала продовжувати застосування даної вакцини, зазначивши, що переваги від її використання переважують ризики і на даний момент не виявлено прямого зв’язку між щепленням і утворенням тромбів.

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