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Представитель европейского регулятора подтвердил связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом

Представитель европейского регулятора подтвердил связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом

Киев  •  УНН

 • 18111 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери подтвердил, что существует связь между вакциной от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и образованием тромбов, пишет УНН со ссылкой на издание Il Messaggero.

Детали

“На мой взгляд, сейчас мы можем сказать, что очевидно существует связь с этой вакциной. Мы пока не знаем, что именно вызывает такую реакцию. В ближайшие часы мы официально объявим о существовании такой связи, но нам еще предстоит понять, как это происходит”, — заявил он во вторник в интервью итальянской газете Il Messaggero.

Ранее ЕМА после проведения расследования на фоне сообщений о появлении тромбов у привившихся препаратом AstraZeneca сообщила, что вакцина безопасна и эффективна, а преимущества от ее использования перевешивают риски. Сама AstraZeneca обновила информацию, указанную в инструкции по применению вакцины от коронавируса, указав на потенциальные осложнения.

Контекст

До этого в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановил использование вакцины AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся, однако после рекомендации EMA применение препарата было возобновлено.

Всемирная организация здравоохранения ранее также призвала продолжать применение данной вакцины, отметив, что преимущества от ее использования перевешивают риски и на данный момент не обнаружено прямой связи между прививкой и образованием тромбов.

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