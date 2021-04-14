У Канаді зафіксували перший випадок тромбозу після вакцини AstraZeneca

Деталі

Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб Квебеку підтвердило, що жінка з провінції пережила побічну подію, відому як індукована вакциною протромботична імунна тромбоцитопенія (VIPIT). Її стан зараз в нормі, про жінку добре піклувалися і зараз вона перебуває вдома.

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“Ми ввели сотні і сотні тисяч доз, на сьогодні є один підтверджений випадок, і це не здивує нікого, якщо будуть додаткові випадки”, — сказав доктор Ісаак Богоч, лікар-інфекціоніст із загальної лікарні Торонто, член робочої групи з вакцин проти Онтаріо COVID-19.

Нагадаємо

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) вважають, що переваги застосування вакцини від коронавірусної інфекції AstraZeneca переважують недоліки. Що ж стосується зв’язку вакцини з утворенням тромбів, то це “ймовірно, але не підтверджено”.

Доповнення

Раніше 6 квітня представник Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) визнав наявність зв’язку між вакцинацією AstraZeneca і тромбозами.

“Тепер ми можемо сказати, що, очевидно, є зв’язок з вакциною. Що викликає цю реакцію, ми поки не знаємо”, — заявив він.

Європейський регулятор в березні вже перевіряв вакцину AstraZeneca через випадки тромбозу і летальних випадків у щеплених. Тоді багато європейських країн призупинили використання цього препарату. Тоді EMA визнала вакцину безпечною. У підсумку Франція, Німеччина, Іспанія, Португалія та деякі інші країни відновили вакцинацію. Норвегія, Швеція, Фінляндія, Ісландія та Ірландія досі утримуються від використання AstraZeneca.