В Канаде усложнили процесс получения виз для украинцев

Так, начиная с 31 июля этого года, заявители из Европы, Ближнего Востока и Африки должны будут предоставлять биометрические данные (отпечатки пальцев и фотографию) при подаче заявки на любую из указанных выше виз или разрешений. Это требование будет распространено на заявителей из Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона и Северной и Южной Америки с 31 декабря этого года.



Заявители должны будут предоставлять биометрические данные только раз в 10 лет.



Исключение по сдаче биометрических данных составляют, в частности, дети до 14 лет, заявители старше 79 лет, лидеры других стран.



Указано, что это будет стоить:



для одного заявителя 85 канадских долларов;



для семьи, подает заявки одновременно - 170 канадских долларов;



группы из трех и более исполнителей и их помощников, которые одновременно обращаются за разрешением на работу - максимальная общая сумма в 255 канадских долларов.





Как сообщили в правительстве Канады, в странах будут пункты сбора биометрических данных. В Украине, как отмечается, это будет в Киеве и Львове.



При этом указано, что новые такие пункты будут открыты позже в 2018-м и 2019 годах.



Напомним, Канада не готова дать украинцам безвиз.