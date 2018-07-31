У Канаді ускладнили процес отримання віз для українців

Так, починаючи з 31 липня цього року, заявники з Європи, Близького Сходу і Африки повинні будуть надавати біометричні дані (відбитки пальців і фотографію) при подачі заявки на будь-яку із зазначених вище віз або дозволів. Ця вимога буде поширена на заявників з Азії, Азіатсько-Тихоокеанського регіону і Північної і Південної Америки з 31 грудня цього року.



Заявники повинні будуть надавати біометричні дані лише раз у 10 років.



Виключення щодо здачі біометричних даних становлять, зокрема, діти до 14 років, заявники, старші 79 років, лідери інших країн.



Вказано, що це буде коштувати:



для одного заявника 85 канадських доларів;



для сім'ї, яка подає заявки одночасно - 170 канадських доларів;



групи з трьох і більше виконавців та їх помічників, які одночасно звертаються за дозволом на роботу - максимальна загальна сума у 255 канадських доларів.





Як повідомили в уряді Канади, у країнах будуть пункти збору біометричних даних. В Україні, як зазначається, це буде у Києві і Львові.



При цьому вказано, що нові такі пункти будуть відкриті пізніше в 2018-му та 2019 роках.



Нагадаємо, Канада не готова дати українцям безвіз.