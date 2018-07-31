У Канаді ускладнили процес отримання віз для українців
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Канада розширила вимоги щодо надання біометричних даних іноземними громадянами з Європи, Близького Сходу і Африки, які подають заявки на візи для відвідувачів, дозвіл на роботу або навчання (за винятком громадян США), постійне проживання, або прохачами притулку чи статусу біженця. Про це повідомляється на сайті уряду Канади, передає УНН.
Так, починаючи з 31 липня цього року, заявники з Європи, Близького Сходу і Африки повинні будуть надавати біометричні дані (відбитки пальців і фотографію) при подачі заявки на будь-яку із зазначених вище віз або дозволів. Ця вимога буде поширена на заявників з Азії, Азіатсько-Тихоокеанського регіону і Північної і Південної Америки з 31 грудня цього року.
Заявники повинні будуть надавати біометричні дані лише раз у 10 років.
Виключення щодо здачі біометричних даних становлять, зокрема, діти до 14 років, заявники, старші 79 років, лідери інших країн.
Вказано, що це буде коштувати:
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- для одного заявника 85 канадських доларів;
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- для сім'ї, яка подає заявки одночасно - 170 канадських доларів;
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- групи з трьох і більше виконавців та їх помічників, які одночасно звертаються за дозволом на роботу - максимальна загальна сума у 255 канадських доларів.
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Як повідомили в уряді Канади, у країнах будуть пункти збору біометричних даних. В Україні, як зазначається, це буде у Києві і Львові.
При цьому вказано, що нові такі пункти будуть відкриті пізніше в 2018-му та 2019 роках.
Нагадаємо, Канада не готова дати українцям безвіз.