В Канаде мужчина ударил по лицу медсестру, которая без согласия сделала прививку от COVID-19 его жене
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Полиция канадской провинции Квебек разыскивает мужчину, подозреваемого в ударе медсестры по лицу за то, что она без его согласия сделала жене вакцину от COVID-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на CBC News.
Детали
Инцидент произошел в понедельник утром в офисе аптеки в городе Шербрук, примерно в 155 километрах к юго-востоку от Монреаля, где медсестра проводила прививки.
"Наш подозреваемый вошел прямо в офис и начал кричать на медсестру", - сообщил полицейский.
Мужчина был очень шокирован тем, что его жене в аптеке сделали прививку "без его разрешения", и ударил медсестру по лицу.
Сейчас полиция пытается установить личность нападавшего.
Дополнение
По словам защитников здоровья, медсестры во всем мире сталкиваются со случаями жестокого обращения и выгорания на работе в борьбе с COVID-19.
Протесты против вакцинации по всей Канаде участились накануне федеральных выборов на этой неделе, что заставило провинцию Британская Колумбия закрыть школы.