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В Канаде мужчина ударил по лицу медсестру, которая без согласия сделала прививку от COVID-19 его жене

В Канаде мужчина ударил по лицу медсестру, которая без согласия сделала прививку от COVID-19 его жене

Киев  •  УНН

 • 24631 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Полиция канадской провинции Квебек разыскивает мужчину, подозреваемого в ударе медсестры по лицу за то, что она без его согласия сделала жене вакцину от COVID-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на CBC News.

Детали

Инцидент произошел в понедельник утром в офисе аптеки в городе Шербрук, примерно в 155 километрах к юго-востоку от Монреаля, где медсестра проводила прививки.

"Наш подозреваемый вошел прямо в офис и начал кричать на медсестру", - сообщил полицейский.

Мужчина был очень шокирован тем, что его жене в аптеке сделали прививку "без его разрешения", и ударил медсестру по лицу.

Сейчас полиция пытается установить личность нападавшего.

Дополнение

По словам защитников здоровья, медсестры во всем мире сталкиваются со случаями жестокого обращения и выгорания на работе в борьбе с COVID-19.

Протесты против вакцинации по всей Канаде участились накануне федеральных выборов на этой неделе, что заставило провинцию Британская Колумбия закрыть школы.

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