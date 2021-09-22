У Канаді чоловік вдарив по обличчю медсестру, яка без згоди зробила щеплення від COVID-19 його дружині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Поліція канадської провінції Квебек розшукує чоловіка, якого підозрюють в ударі медсестри по обличчю за те, що вона без його згоди зробила дружині вакцину від COVID-19. Про це пише УНН з посиланням на CBC News.
Деталі
Подія трапилась в понеділок вранці в офісі аптеки в місті Шербрук, приблизно в 155 кілометрах на південний схід від Монреаля, де медсестра проводила щеплення.
"Наш підозрюваний увійшов прямо в офіс і почав кричати на медсестру", - повідомив поліцейський.
Чоловік був дуже шокований тим, що його дружині в аптеці зробили щеплення "без його дозволу", і вдарив медсестру по обличчю.
Нині, поліція намагається встановити особу нападника.
Доповнення
За словами захисників здоров'я, медсестри у всьому світі стикаються з випадками жорстокого поводження і вигоряння на роботі в боротьбі з COVID-19.
Протести проти вакцинації по всій Канаді почастішали напередодні федеральних виборів на цьому тижні, що змусило провінцію Британська Колумбія закрити школи.