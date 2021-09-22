У Канаді чоловік вдарив по обличчю медсестру, яка без згоди зробила щеплення від COVID-19 його дружині

Деталі

Подія трапилась в понеділок вранці в офісі аптеки в місті Шербрук, приблизно в 155 кілометрах на південний схід від Монреаля, де медсестра проводила щеплення.

"Наш підозрюваний увійшов прямо в офіс і почав кричати на медсестру", - повідомив поліцейський.

Чоловік був дуже шокований тим, що його дружині в аптеці зробили щеплення "без його дозволу", і вдарив медсестру по обличчю.

Нині, поліція намагається встановити особу нападника.

Доповнення

За словами захисників здоров'я, медсестри у всьому світі стикаються з випадками жорстокого поводження і вигоряння на роботі в боротьбі з COVID-19.

Протести проти вакцинації по всій Канаді почастішали напередодні федеральних виборів на цьому тижні, що змусило провінцію Британська Колумбія закрити школи.