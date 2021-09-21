Вибори в Канаді: Трюдо залишається при владі, але його партія не отримує більшості
Київ • УНН
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Це вже третя перемога Трюдо на загальнонаціональних виборах, але його критики кажуть, що вибори були марною тратою часу.
За прогнозами, на які посилається ВВС, ліберали отримають 156 місць, при 170 місцях, необхідних для більшості, якої прагнув Трюдо через дострокові вибори.
Консерватори зберегли свій основний опозиційний статус і, як очікується, отримають близько 122 місць.
За даними СВС, наразі у партії Трюдо вже є 158 місць, а у головних опонентів - консерваторів - 119.
"Ще триває підрахунок голосів, але те, що ми побачили сьогодні ввечері, - це те, що мільйони канадців обрали прогресивний план", - сказав пан Трюдо прихильникам у Монреалі рано вранці у вівторок.
Доповнення
Вибори, які відбулися під час четвертої хвилі пандемії в Канаді, були найдорожчими в історії країни, їх вартість становила близько 600 млн канадських доларів (470 млн дол. США).
Очікувані результати свідчать про те, що буде парламент, надзвичайно подібний до того, що був обраний всього два роки тому - у 2019 році.
Позачергові вибори, на які відправили канадців вдруге за два роки, широко сприймалися як спроба Трюдо закріпити уряд більшості. Лідер консерваторів Ерін О'Тул назвала це марною тратою часу та грошей.