Выборы в Канаде: Трюдо остается у власти, но его партия не получает большинства
Киев • УНН
Детали
Это уже третья победа Трюдо на общенациональных выборах, но его критики говорят, что выборы были пустой тратой времени.
По прогнозам, на которые ссылается ВВС, либералы получат 156 мест, при 170 местах, необходимых для большинства, которое стремился получить Трюдо через досрочные выборы.
Консерваторы сохранили свой основной оппозиционный статус и, как ожидается, получат около 122 мест.
По данным СВС, сейчас у партии Трюдо уже есть 158 мест, а у главных оппонентов - консерваторов - 119.
"Еще продолжается подсчет голосов, но то, что мы увидели сегодня вечером, - это то, что миллионы канадцев выбрали прогрессивный план", - сказал господин Трюдо сторонникам в Монреале рано утром во вторник.
Дополнение
Выборы, которые состоялись во время четвертой волны пандемии в Канаде, были самыми дорогими в истории страны, их стоимость составляла около 600 млн канадских долларов (470 млн долл. США).
Ожидаемые результаты свидетельствуют о том, что будет парламент, чрезвычайно подобный тому, что был избран всего два года назад - в 2019 году.
Внеочередные выборы, на которые отправили канадцев второй раз за два года, широко воспринимались как попытка Трюдо закрепить правительство большинства. Лидер консерваторов Эрин О'Тул назвала это пустой тратой времени и денег.