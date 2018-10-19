В Канаде 9-летняя девочка-скаут продала 30 коробок печенья в очереди за каннабисом

Девочка-скаут с отцом приехала в магазин с марихуаной, прихватив с собой тележку, наполненную разнообразным печеньем. Она продала все 30 коробок менее чем за 45 минут, заработав 120 долларов для скаутской организации Girl Guides.

Напомним, 17 октября в Канаде вступил в силу федеральный закон о легализации марихуаны в рекреационных целях. Таким образом, Канада стала первой среди государств "Большой семерки" (G7) и второй в мире страной после Уругвая, которая перевела наркотик в легальное поле, позволив его продажу, хранение и выращивание.