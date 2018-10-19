У Канаді 9-річна дівчинка-скаут продала 30 коробок печива у черзі за каннабісом
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Дев'ятирічна дівчинка-скаут Еліна Чайлдс побачила для себе бізнес-можливість, коли жителі канадського міста Едмонтон вишикувалися в чергу, щоб легально придбати марихуану у магазині, і почала продавати їм печиво, передає УНН з посиланням на CBC.
Дівчинка-скаут з батьком приїхала до магазину з марихуаною, прихопивши з собою візок, наповнений різноманітним печивом. Вона продала всі 30 коробок менш ніж за 45 хвилин, заробивши 120 доларів для скаутської організації Girl Guides.
Нагадаємо, 17 жовтня у Канаді вступив у силу федеральний закон про легалізацію марихуани у рекреаційних цілях. Таким чином, Канада стала першою серед держав "Великої сімки" (G7) і другою у світі країною після Уругваю, яка перевела наркотик у легальне поле, дозволивши його продаж, зберігання і вирощування.