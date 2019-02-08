В Камеруне военные расстреляли 15 человек - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Около 15 человек погибли и еще несколько получили ранения в среду в одном из неспокойных англоязычных регионов на юго-западе Камеруна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhuanet.
Местный житель сообщил корреспонденту издания, что видел 15 тел мужчин и женщин. Все они были расстреляны на рынке.
Местные жители утверждают, что погибших расстреляли правительственные военнослужащие. Правительство заявило, что люди погибли при столкновении между военными и вооруженными сепаратистами.
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Военные пока не комментировали случившееся.
Как сообщал УНН, семьдесят девять школьников были похищены в англоязычной области Камеруна.